NZa: budgetbekostiging acute zorg lukt niet per 2026

Een snelle invoering van de budgetbekostiging voor acute zorg in 2026 is niet haalbaar. Er is meer tijd nodig om de budgetbekostiging goed te verwerken in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars, de contractering en de risicoverevening. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De minister van VWS Fleur Agema wil de spoedeisende hulp (seh) en de acute verloskunde uit de marktwerking halen. Het regeerakkoord spreekt de ambitie uit seh’s en acute verloskunde via budgetbekostiging te organiseren. Daarbij spreken ziekenhuizen en zorgverzekeraars een vast budget af, waardoor deze zorg beschikbaar blijft, ongeacht hoeveel zorg seh’s leveren. Op verzoek van minister Agema heeft de NZa onderzocht hoe snel de financiering van acute zorg via budgetbekostiging kan. In het onderzoek zet de NZa de opties op een rij om dit op korte termijn te doen.

Budgetbekostiging in 2027 of 2028

Een snelle invoering van de budgetbekostiging voor acute zorg in 2026 is niet haalbaar. Er is meer tijd nodig om de budgetbekostiging goed te verwerken in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars, de contractering en de risicoverevening. Ook kan een te snelle invoering leiden tot extra kosten in de ziekenhuiszorg, concludeert de NZa.

Acute verloskunde

De minister van VWS kan in 2025 wel al belangrijke beslissingen nemen voor een invoering vanaf 2027 of 2028. Daarnaast dringt de NZa erop aan de effecten van de budgetbekostiging te meten. Belangrijk daarbij is de impact van deze verandering voor de patiënt. Om een budgetbekostiging in te voeren voor de acute verloskunde is verder onderzoek nodig naar de gevolgen hiervan. Dat is nog niet eerder onderzocht.

Acute zorglandschap

Daarnaast benadrukt de NZa dat niet te ontkomen valt aan duidelijke keuzes over de organisatie van de acute zorg, vooral door het aanhoudende personeelstekort. Er is een stijgende vraag naar zorg, een tekort aan zorgprofessionals en samenwerkingen moeten beter. Kortom, de acute zorg staat voor een grote maatschappelijke opgave. Een budgetbekostiging kan bijdragen aan een toekomstbestendige acute zorg, maar lost het personeelstekort niet op. Daarom zijn duidelijke keuzes over de optimale inzet van schaars personeel onvermijdelijk, aldus de NZa. Daarvoor kan ook de ontwikkeling normenkader helpen. Dat schept duidelijkheid over welke type zorg waar beschikbaar moet zijn, qua beschikbaarheid van personeel en benodigde faciliteiten van een seh en acute verloskunde.

Nog een NZa-rapprt

In het huidige rapport schetst de NZa twee scenario’s, een groeipad op basis van een normenkader voor de acute zorg en een combinatie van alle elementen. Het rapport is een tweetrapsraket. De NZa verwacht het tweede deel, over de uitvoering van de budgetbekostiging, in de zomer van 2025 te publiceren.

Lees meer verdieping op Zorgvisie: Waarom snelle invoering budgetbekostiging acute zorg niet haalbaar is