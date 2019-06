Nij Smellinghe draait op zomerdagen volledig op zon

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten zegt in 2030 volledig energiepositief te willen zijn. Op zonnige dagen lukt dat al. Dan draait het ziekenhuis, inclusief MRI, CT en operaties, volledig op zon en levert het energie terug aan de omgeving. Op winterdagen wordt groene stroom nog ingekocht.

Op 5 juni werd het zonnedak en de zonnecarport officieel geopend. Sinds mei 2019 wekt Nij Smellighe op jaarbasis ongeveer dertig procent van haar energieverbruik op met negenduizend zonnepanelen. Er liggen 5500 zonnepanelen boven de parkeerplaats en 3500 op de daken. Ze zijn aangelegd door GroenLeven en medegefinancierd door Medische Maatschap Drachten en ABN Amro Lease. De panelen wekken samen ruim 2,6 miljoen kilowattuur energie op. Dat staat gelijk aan het jaarverbruik van 730 huishoudens.

Energiepositief

In 2030 wil Nij Smellinghe energiepositief zijn. Dat doet het ziekenhuis niet alleen met zonnepanelen, maar ook door aanpassingen aan en in het gebouw. Nij Smellinghe zet in op energiezuinige MRI en CT, ledverlichting, warmte-koude-opslag en isolatie. Onderzocht wordt of de gebouwen met geothermie ook van het gas af kunnen. Daarnaast wil het Friese ziekenhuis deelnemen aan zonnepaneelparken of windmolenparken in Nederland.