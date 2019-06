Verhalenwedstrijd geluksmomenten in de zorg van start

Vilans is een verhalenwedstrijd gestart waarin inspirerende voorbeelden wekelijks worden beloond met een waardebon.

Wat doet er écht toe voor de patiënt? En kan dat inzicht ook voor anderen gebruikt worden? Met deze oproep probeert Vilans goede voorbeelden te verzamelen van persoonsgerichte zorg. De momenten kunnen ingezonden worden in tekst, foto, film, of tekening. Het startsein van de verhalenwedstrijd is de ‘What matters to you’ dag en loopt één maand. Elke week worden de mooiste voorbeelden beloond met een waardebon van € 50.