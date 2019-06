Meer oog voor veiligheid rond kliniek Fivoor

De Fivoorkliniek in Den Dolder moet meer rekening houden met de veiligheid van omwonenden. Elke afwijking in de verlofregeling van een patiënt, waarbij iemand niet of te laat van verlof terugkeert, moet direct bij de gemeente worden gemeld. Dat is dinsdag afgesproken tijdens overleg met de gemeente Zeist waar Den Dolder onder valt.

Binnen twee weken volgt nader overleg met de klankbordgroep van bewoners, zegt een woordvoerder van de kliniek waar eerder ook Michael P. verbleef, de moordenaar van Anne Faber.

Niet teruggekeerde patiënt

Met het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft Fivoor vorige week vergelijkbare afspraken gemaakt. Dat gebeurde nadat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) de kliniek op het matje had geroepen toen de 43-jarige patiënt Peter M., niet teruggekeerde van onbegeleid verlof. De kliniek had dat nergens gemeld.

Dagelijks rapporteren aan Justitie

Sindsdien moet Fivoor drie maanden lang dagelijks aan Justitie en Veiligheid rapporteren over de gang van zaken. Anders dan veel media toen meldden heeft de zegsman niet de indruk dat de kliniek onder curatele staat, "want dat zou veel meer omvatten". De gemeente Zeist heeft zo'n dagelijkse rapportage dinsdag niet geëist. ''Het was wel een stevig gesprek vandaag. De kern van de afspraken is helder en duidelijk: ook de gemeente wil het eerder weten als er iets gebeurt.''



Bestuurder Erik Masthoff van de kliniek: ''De laatste tijd is er veel te doen over patiënten die laat of niet terugkeren van verlof bij Fivoor. Dat gaat ons aan het hart. Zodra er onduidelijkheid is over zaken die in de samenleving gevoelig liggen, moeten wij er alles aan doen om duidelijkheid te geven. Als het helpt als wij opener en helderder communiceren dan doen we dat.'' (ANP)