Zilveren Kruis ondersteunt nieuwe behandeling botbreuken

In het Amsterdamse ziekenhuis OLVG, locatie West, hoeven mensen met bepaalde botbreuken na de behandeling op de Spoedeisende Hulp niet meer terug te komen voor controle. Met een alternatieve behandeling wil het ziekenhuis onnodige bezoeken voorkomen.

Patiënten met botbreuken worden nu standaard nog teruggezien op de polikliniek of gipskamer. Uit eerdere ervaring blijkt dat bepaalde letsels in principe altijd goed genezen, waardoor een extra controle in het ziekenhuis volgens overbodig is.

App

Het gaat hierbij om breuken van de teen, vinger, onderarm en enkel. Deze patiënten krijgen voortaan geen gips maar een brace of drukverband die zij zelf kunnen verwijderen. Het ziekenhuis biedt een app aan waar meer informatie en instructies hiervoor te vinden zijn.

Ondersteuning Zilveren Kruis

Op deze manier wordt alleen zorg geboden die echt waarde toevoegt, vertelt traumachirurg Robert Haverlag aan Zorgverzekeraars Nederland. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis ondersteunt het initiatief, en heeft geld ter beschikking gesteld om deze beweging van de juiste zorg op de juiste plek op gang te brengen.