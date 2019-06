Partijen geschokt over rapport over jeugdzorg

In de Tweede Kamer is geschokt gereageerd op het rapport over misstanden in de jeugdzorg dat de commissie-De Winter woensdag heeft gepresenteerd. Alle partijen willen er snel over in debat.

De commissie onder leiding van hoogleraar pedagogiek Micha de Winter keek naar het lot van kinderen die sinds 1945 uit huis werden geplaatst en trok spijkerharde conclusies. Ruim driekwart van de kinderen in instellingen en pleeggezinnen werd de afgelopen decennia geconfronteerd met misbruik, mishandeling, treiteren of verwaarlozing. Toezichthouders grepen niet in.

'Verdrietig en pijnlijk'

De SP wil dat mensen waar mogelijk worden gecompenseerd "voor het leed dat hun is aangedaan", zegt Kamerlid Maarten Hijink. "Daar waar mogelijk moeten daders opgespoord en berecht worden", voegt hij eraan toe. Lisa Westerveld van GroenLinks vindt het "heel verdrietig en pijnlijk dat kinderen die liefde en aandacht nodig hebben onvoldoende beschermd werden. En nog steeds te maken krijgen met vormen van geweld."

'Heftig en hard'

"Heftig en hard", noemt D66'er Rens Raemakers de conclusies van de commissie. "Er is veel fysiek, psychisch en seksueel geweld op een plek die liefdevol hoort te zijn."

"Het doet me verdriet wat kinderen in de jeugdzorg van vlak na de oorlog tot nu toe hebben moeten meemaken", laat Fleur Agema (PVV) weten. "De regering moet de aanbevelingen overnemen. Staatssecretaris Blokhuis moet de geestelijke gezondheidszorg voor de betrokkenen op peil brengen en minister De Jonge moet ervoor zorgen dat de eeuwige financiële problemen in de jeugdzorg tot het verleden gaan behoren." (ANP)