St. Antonius zal bevallingslocatie Nieuwegein niet heropenen

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft besloten om de bevallingslocatie in Nieuwegein niet meer te heropenen. Sinds een jaar zijn alle bevallingen geconcentreerd op de locatie in Utrecht. Het personeelstekort, samen met andere overwegingen, lagen hieraan ten grondslag. Met deze maatregel kon veilige geboortezorg gewaarborgd blijven.

Na een zorgvuldige afweging zal de bevallingslocatie in Nieuwegein niet meer in gebruik worden genomen. Verschillenden redenen hebben geleid tot deze beslissing.

Teamgevoel

Zo heeft het personeel het afgelopen jaar voordeel ervaren van de samenwerking op een locatie, in plaats van verdeeld over twee. Het opleiden, begeleiden en inwerken ging makkelijker, er was meer teamgevoel, en de samenwerking liep daardoor soepeler.

Gezinsgerichte zorg

Een andere doorslaggevende factor was het concept van gezinsgerichte zorg, waarin het hele gezin centraal staat bij de geboortezorg. De ervaringen van patiënten in het St. Antonius hiermee zijn positief, en daarom wil het ziekenhuis hiermee verder. De locatie in Utrecht biedt hier meer mogelijkheden, tegen minder investeringen, voor dan in Nieuwegein.

Alternatieve geboortezorg

Andere overwegingen waren een kleinere regionale zorgvraag dan gedacht, waardoor alles opgevangen kan worden op een locatie, en de mogelijkheid tot het aanbieden van alternatieve vormen van geboortezorg dicht bij huis aan patiënten in Nieuwegein.

Het voornemen van het St. Antonius Ziekenhuis is om alle acute geboortezorg in 2020 definitief te concentreren in Utrecht.