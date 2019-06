Didier Dohmen interim bestuurder Kenter Jeugdhulp

Op 5 juli start Didier Dohmen als interim bestuurder van Kenter Jeugdhulp. Dohmen volgt Rob van Dam op, die om persoonlijke redenen zijn vertrek heeft aangekondigd.

Dat meldt Kenter Jeugdhulp op 13 juni. "We zijn ervan overtuigd dat we met de benoeming van Dohmen de beoogde koers kunnen voortzetten als integrale jeugdhulp specialist, gericht op goede samenwerking in de keten" aldus Corine Houtzagers, voorzitter van de raad van toezicht.



Kenter richt zich op het bieden van gespecialiseerde opvoedhulp en psychische hulp voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar met ontwikkelings-, gedrags- en gezinsproblemen en hun gezinnen. Kenter heeft locaties in onder andere Amstelveen, Hoofddorp, Haarlem en Heemskerk.