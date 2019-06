Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis stemt voeding af op medicatie

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg introduceert een nieuw concept dat de nadruk legt op de relatie tussen voeding en medicatie. Ook stimuleert het beweging. Het doel is dat patiƫnten sneller herstellen.

De maaltijden die het ETZ aanbiedt, sluiten volgens het ziekenhuis aan bij de moderne kijk op eten en drinken én bij wat het lichaam nodig heeft tijdens ziekte. Er is bijvoorbeeld een groot aanbod aan eiwitrijke en zoutarme gerechten. Ook wordt voeding beter afgesteld op medicatie.

Voedingsadvies op maat

Eline Vermeulen, hoofd Voeding: "Van diverse voedingsmiddelen is bekend dat ze een significant effect hebben op de werking van medicijnen, positief of negatief. Neem selderij, dat invloed heeft op onder meer de vochthuishouding. We leggen patiënten uit hoe en wanneer zij hun medicijnen het beste kunnen innemen. Dit gebeurt met een voedingsadvies op maat. Een gevolg kan zijn dat bijwerkingen van medicijnen voorkomen worden of afnemen."

‘Uit bed eten’

Het ETZ wil patiënten ook stimuleren om buiten het bed te eten. "We zijn gewend dat je in het ziekenhuis in bed ligt en ook daar eet, zelfs als dat niet per se nodig is. Wij gebruiken eten en drinken juist om de patiënt uit bed te krijgen en zo beweging te stimuleren. Hierdoor worden eiwitten beter opgenomen en dankzij behoud van spiermassa valt een patiënt minder snel. De patiënt eet in het ETZ voortaan dus bij voorkeur aan tafel op de kamer of ergens anders in het ziekenhuis”, aldus Vermeulen.

Contactmomenten

Patiënten van het ETZ hebben naast ontbijt, lunch en diner nog zes andere momenten waarop ze kunnen eten: een rijdende keuken komt dan met gerechtjes langs de kamers. De patiënt kan lunch en avondeten à la carte bestellen op het moment dat het hem uitkomt. Binnen drie kwartier wordt het eten dan geserveerd op een plek naar keuze.

Het concept ‘Eten voor jou’ is gestart op locatie ETZ TweeSteden en wordt later ook geïntroduceerd op locatie ETZ Elisabeth.