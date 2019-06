Geld beschikbaar voor betere blik op zorg in de regio

Regionale samenwerkingsverbanden kunnen tot 9 juli vouchers aanvragen bij ZonMw. Die vouchers, met een maximale waarde van €10.000, zijn bedoeld om externe expertise in te schakelen die helpt om een beter beeld van de situatie in de regio te krijgen. De subsidieregeling is onderdeel van het programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP).

Het aanbod van zorg en ondersteuning optimaal laten aansluiten op de vraag in de regio. Dat is het doel van het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP). Om dat voor elkaar te krijgen is een goed beeld nodig van de huidige situatie: waar gaat het goed en waar zitten de knelpunten? Welke uitdagingen komen er in de toekomst aan en hoe kun je daarop anticiperen?

Aanvragen

Er is een subsidieregeling in het leven geroepen om antwoord te krijgen op dat soort vragen. Regionale samenwerkingsverbanden kunnen een aanvraag indienen voor een voucher om externe deskundigen in te huren. Die helpen relevante data te verzamelen en te analyseren. ZonMw heeft een lijst met experts en organisaties opgesteld, die ervaring hebben met dergelijke vraagstukken. Per samenwerkingsverband kunnen maximaal twee vouchers worden aangevraagd. Een aanvraag moet gedaan worden door één van de partijen uit de samenwerking, die er dan ook verder verantwoordelijk voor is. Overige voorwaarden over het indienen van een aanvraag staat in dit document van ZonMw. De aanvraagperiode loopt tot 9 juli.