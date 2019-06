Maximale ontslagsom voor bestuurder Cosis

75.000 euro ontslagvergoeding krijgen en dan een dag later beginnen aan een nieuwe baan. Het overkwam bestuurder Hetty Verhulst vorig jaar toen ze weg moest bij gehandicapteninstelling Cosis.

Dat blijkt uit de jaarrekening over 2018 van de instelling, die na een fusie tussen de Drentse zorginstelling Promens Care en het Groningse NOVO verder is gegaan als Cosis. Uit de jaarrekening blijkt dat ze tot 31 augustus nog de raad van bestuur vormde met mede-bestuurder Ria Stegehuis. Een dag later, op 1 september, begon ze als bestuurder van de Zuid-Hollandse/Brabantse zorginstelling ASVZ.

In zwaar weer

Het nieuws dat Verhulst de maximale ontslagvergoeding voor bestuurders in de zorg meekreeg en een dag later alweer ergens anders aan het werk was, komt op een vervelend moment. Het Dagblad van het Noorden meldt vandaag hoe de gehandicaptenzorg in het noorden in zwaar weer verkeert. Drie instellingen hebben het afgelopen jaar miljoenen verlies geleden.

Voorzitter van de raad van toezicht van Cosis Ab Meijerman zegt bij het Dagblad van het Noorden dat de vergoeding geheel volgens de afspraken is.