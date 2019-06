Gehandicaptenzorg Noorden lijdt verlies

De gehandicaptenzorginstellingen Trajectum, De Zijlen en Noorderbrug in Groningen en Drenthe hebben in 2018 een miljoenenverlies geleden. Met name ziekteverzuim en personeelstekorten waren daar de oorzaak van.

Dat blijkt uit een rondgang van Dagblad van het Noorden langs de verschillende jaarrekeningen over 2018 van zorginstellingen in de twee noordelijke provincies.

Zo leed Trajectum, met vestigingen in Boschoord en Assen, een verlies van 2,9 miljoen euro. De Zijlen, met hoofdvestiging in Tolbert, leed 1,4 miljoen euro verlies en het Groningse Noorderbrug boekte een tekort van 1,7 miljoen euro. Alle drie de instellingen zijn gericht op cliënten met een verstandelijke beperking. Volgens het Dagblad van het Noorden bleek dat vorig jaar veel van de instellingen steeds meer cliënten met zwaardere beperkingen en gedragsproblemen toebedeeld kregen. Dit leidde tot meer druk op de zorg.

Ziekteverzuim

Ook is het steeds lastiger om genoeg personeel met de juiste opleiding en ervaring te krijgen. Trajectum stelt in de jaarrekening dat de personeelskosten vorig jaar fors opliepen door een hoog ziekteverzuim, een krappe arbeidsmarkt en het daardoor noodgedwongen inschakelen van uitzendkrachten. Daarnaast vielen de management- en ICT-kosten hoger uit. Bij de twee andere instellingen groeiden de personeelskosten ook flink.

Winst

Overigens boekten andere instellingen in de gehandicaptenzorg juist winst. Zo was het resultaat van Vanboeijen na enkele moeilijke jaren weer positief in 2018: 1,8 miljoen euro winst. Cosis, de nieuwe naam van NOVO en Promens Care, boekte zelfs een winst van 3,6 miljoen euro. Het Friese Alliade hield 6,2 miljoen euro over. Het lijkt erop dat vooral de grote gefuseerde instellingen goed draaien. Volgens het regionale dagblad heeft Noorderbrug van financieel adviseurs te horen gekregen dat ze op zoek moet naar fusiepartners. Met een omzet van 50 miljoen euro zou de instelling alleen te kwetsbaar zijn.

De Zijlen heeft een omzet van 68 miljoen euro en Trajectum van 108 miljoen euro. Ter vergelijking, Cosis heeft een omzet van 217 miljoen euro en Alliade 313 miljoen euro. Beide fusies zijn in het verleden in gang gezet om financiële redenen.