'Gentherapieën vinden steeds meer hun weg naar de praktijk'

Zorginstituut Nederland heeft acht gentherapieën opgenomen in de Horizonscan Geneesmiddelen, het overzicht van geneesmiddelen die naar verwachting in de komende twee jaar op de markt zullen verschijnen.

De verwachting is dat in de komende jaren het aantal gentherapieën flink toe zal nemen, stelt het Zorginstituut.

Kosten gentherapie hoger

"Door de vernieuwende techniek, die in theorie eenmalig en mogelijk curatief is, zijn de kosten ook hoger dan van veel andere geneesmiddelen - mogelijk tussen 0,5 en 3 miljoen per patiënt per jaar - en zal dit mogelijk impact gaan hebben op de manier waarop deze geneesmiddelen worden beoordeeld voor toelating tot het verzekerde pakket en hoe ze worden toegepast."

Eenvoudig medicijninformatie aanleveren

Met de Horizonscan wil het Zorginsituut – samen met partijen uit de zorgsector – de toegang tot nieuwe geneesmiddelen stimuleren en versnellen. Voor farmaceutische bedrijven en het Zorginstituut wordt het proces van aanleveren van informatie vereenvoudigd. "Sinds 1 juni 2019, wordt alle informatie vanuit de fabrikant aangeleverd via de Horizonscan. De notificaties, waarmee fabrikanten alvast informatie konden aanleveren in afwachting van een besluit tot beoordeling, is daarmee verweven met de aanlevering voor de Horizonscan die al twee maal per jaar plaatsvindt", aldus het Zorginstituut.