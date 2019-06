Ouderencorporatie verkoopt verzorgingshuis Leeuwarden

Woningcorporatie Habion heeft verzorgingshuis Het Nieuwe Hoek inclusief aanleunwoningen in het centrum van Leeuwarden verkocht aan een particuliere belegger. Het complex wordt verbouwd tot appartementen.

Dat meldt Habion op 18 juni. Habion is een woningcorporatie gespecialiseerd in huisvesting voor ouderen met elfduizend wooneenheden verspreid over heel Nederland.



De reden van de verkoop was dat Het Nieuwe Hoek niet meer voldoet aan de eisen van een woonzorgcentrum van deze tijd. Het stond al een tijdje leeg. Voor het complex was veel belangstelling. De huurders van de aanleunwoningen kunnen in hun woning blijven wonen.