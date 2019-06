Verloskundigen steken pensioengeld in zorgvastgoed

SPV, het pensioenfonds voor verloskundigen, gaat beleggen in zorgvastgoed. Het geeft een mandaat aan het Achmea Dutch Health Care Property Fund van Syntrus Achmea.

Dat meldt Syntrus Achmea op 18 juni. Het zorgvastgoedfonds heeft nu veertien institutionele beleggers. Eerder dit jaar kreeg het fonds al een mandaat van 62 miljoen euro van Achmea. De portefeuille omvat nu 421 miljoen euro. ADHCPF wil de komende jaren groeien naar een omvang van zeker achthonderd miljoen euro.

Duurzaam

SPV heeft een belegd vermogen van ruim 360 miljoen euro en verzorgt de pensioenen voor ongeveer vierduizend deelnemers. "Zoals iedereen zal begrijpen is zorgvastgoed helemaal in het belang van verloskundigen", zegt voorzitter Marlies Bartels van SPV. "Vandaar dat ons pensioenfonds er graag in belegt. SPV heeft zich goed in de zorgvastgoedmarkt verdiept en heeft vertrouwen met dit commitment aan het ADHCPF een meerwaarde aan onze portefeuille toe te voegen, zowel in financieel als in maatschappelijk opzicht." Het fonds is vorig jaar in de GRESB-benchmark uitgeroepen tot duurzaamste zorgvastgoedfonds ter wereld.