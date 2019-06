Antibioticaresistente bacterie rukt op

Door ongebreideld gebruik van antibiotica wereldwijd zijn steeds meer bacteriën ongevoelig voor de medicijnen. De Verenigde Naties noemen het een levensbedreigend probleem en waarschuwen ervoor dat in 2050 het aantal doden wereldwijd door deze bacteriën kan oplopen tot tien miljoen per jaar.

Te vaak worden antibiotica volgens de VN ingezet, terwijl het eigenlijk niet nodig is. Daardoor worden bacteriën er steeds ongevoeliger voor en kunnen simpele infecties leiden tot ernstige levensbedreigende situaties.

Antibiotica via internet

Een van de oorzaken voor de groei van de resistentie is het internet. Het is overal ter wereld steeds makkelijk om antibiotica bestellen. Bij gebruik ervan ontbreekt echter te vaak toezicht van een arts. Professor Tim Walsh uit Cardiff, de mondiale autoriteit op het gebied van resistentie tegen infectiegeneesmiddelen, noemt de stompzinnigheid van de mensheid ‘werkelijk spectaculair’ op dit punt.

Gebrek aan toezicht speelt ook voor het immer groeiende medisch toerisme, aldus de professor uit Wales. Vele duizenden mensen uit het Midden-Oosten reizen naar Thailand of India om zich te laten opereren, en pikken daar volgens Walsh bacteriën op die ze mee naar huis nemen.

Darmbacterie

Ook in Nederland lopen ziekenhuizen daar steeds meer tegenaan. Momenteel kampt het Zaans Medisch Centrum nog met een hardnekkige darmbacterie, die resistent is tegen antibiotica en waarschijnlijk afkomstig is uit India of Pakistan. Vorige maand overleed een kwetsbare oudere patiënte aan een urineweginfectie, die waarschijnlijk veroorzaakt is door deze bacterie. Inmiddels lijkt het ziekenhuis de uitbraak onder controle te hebben.

In vergelijking met andere landen gaan we er in Nederland goed mee om, zegt Jan Kluytmans, hoogleraar epidemiologie van zorggerelateerde infecties van het UMC Utrecht op Zorgvisie. “We maken er een probleem van, we willen het niet en lossen het op. Misschien schiet de aandacht soms wel wat door. Maar in andere landen, zoals Italië en Griekenland, is een vergelijkbare vorm van resistentie bijna normaal geworden in ziekenhuizen. Nederland is een veilige haven op het gebied van antibioticaresistentie. Het beleid hier is dat we het niet accepteren.”

Uit Europees onderzoek blijkt dat er jaarlijks 33.000 doden vallen door antibiotica-resistente bacteriën, meldt de NOS. Bijna een derde van deze doden valt in Italië. Ook Duitsland worstelt met resistente bacteriën, volgens de nieuwssite. Daar komt bijvoorbeeld de MSRA-bacterie tien keer vaker voor dan in Nederland.

De bacterie stopt echter niet bij de landsgrens, waarschuwt hoogleraar medische microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen Alex Friedrich op de NOS. Gezamenlijk beleid met andere landen is daarom onmisbaar.