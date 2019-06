Ziekenhuismedewerkers in actie om meer loon

Ziekenhuismedewerkers in Alkmaar, Assen en Eindhoven gaan volgende maand actievoeren om een betere cao af te dwingen. Medewerkers van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen gaan vanaf woensdag 3 juli zondagsdiensten draaien op doordeweekse dagen, heeft FNV bekendgemaakt.

Hun collega's van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven volgen een week later. Wanneer het personeel van de Ziekenhuisgroep in Alkmaar met acties beginnen wordt maandag besloten. FNV sluit niet uit dat andere ziekenhuizen later deze zomer ook actie gaan voeren. Zondagsdiensten houden in dat verschillende ziekenhuisafdelingen worden gesloten voor niet-spoedeisende zaken. Tijdens de zondagsdiensten staat de patiëntveiligheid volgens FNV in alle gevallen voorop.

Extra toeslag

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Ziekenhuizen liepen eerder deze maand vast. Zorgbonden eisen, naast een salarisverhoging van 5 procent, een extra toeslag op loon wanneer op korte termijn een beroep op medewerkers wordt gedaan om onder meer overuren te draaien. Ook willen de bonden afspraken over arbeids- en rusttijden en over behoud van medewerkers.

Overuren

''Openstaande vacatures worden moeilijk ingevuld, waardoor het draaien van overuren eerder normaal dan uitzonderlijk is geworden. Werknemers zetten zich ondanks de aanhoudende werkdruk al jaren met hart en ziel in voor een goede patiëntenzorg, maar de werkgevers lijken dat niet te waarderen'', zegt een vakbondsbestuurder van FNV. Er vallen ongeveer 200.000 medewerkers onder de cao ziekenhuizen. Deze werken verspreid over 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra in Nederland. (ANP)