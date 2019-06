Curator wijst bod Amsterdam op MC Slotervaart af

Het bod van de gemeente Amsterdam op het failliete ziekenhuis MC Slotervaart is afgewezen. "Het bod is te laag ten opzichte van het aanbod dat vastgoedbedrijf Zadelhoff ons heeft gedaan", aldus curator Marc van Zanten.

"Richting de crediteuren kunnen wij het bod van de gemeente onmogelijk accepteren. Het zou ingaan tegen onze wettelijke taak om te streven naar de hoogst mogelijke opbrengst. Het bod is zelfs in het meest positieve scenario ongeveer 10 miljoen lager dan we in het geval van het crediteurenakkoord zouden ontvangen."

Nieuwe zorgbestemming

De curatoren zeggen ernaar te streven om nu snel met vastgoedonderneming Zadelhoff tot een afwikkeling van het akkoord te komen. Dit bedrijf wil de aandeelhouders een nieuwe lening verstrekken om de schuldeisers volledig af te betalen (45 miljoen euro in totaal) en het pand een nieuwe zorgbestemming te geven. Maar dan moet er wel een akkoord met de gemeente Amsterdam worden bereikt.



De gemeente laat in een reactie weten dat ze in gesprek is met Zadelhoff over de plannen. "Die hebben we op hoofdlijnen besproken, maar we zijn daar zeker nog niet over uit." Amsterdam is namelijk geen voorstander van deze oplossing, omdat dan de aandeelhouders eigenaar zouden blijven van het pand.

Erfpacht beëindigen

De hoofdstad meent op basis van een taxatie een "marktconform bod" te hebben gedaan op het vastgoed. "Het was een realistische en serieuze bieding". Naast de gesprekken met Zadelhoff blijft de gemeente kijken naar mogelijkheden om het ziekenhuis zelf te verwerven.



Het Amsterdamse stadsbestuur kan nog een uitzonderlijke maatregel inzetten om ervoor te zorgen dat de gemeente het Slotervaartziekenhuis in handen krijgt. Het college van burgemeester en wethouders kan een procedure beginnen om het recht van erfpacht te beëindigen. (ANP)