CDA-topvrouw gaat raad van toezicht Reade voor zitten

Yvonne Timmerman-Buck is per 27 mei 2019 benoemd tot voorzitter van de raad van toezicht van het centrim voor revalidatiegeneeskunde en reumatologie Reade in Amsterdam. Zij volgt in deze rol Jan Groenendaal op die aftreedt in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn.

Timmerman-Buck is actief in zowel het landelijke (politieke) bestuur als in het juridische veld. Zij was van 1999 tot en met 2009 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Van 2001 tot medio 2003 was zij fractievoorzitter. Van 2003 tot oktober 2009 was ze voorzitter van de Eerste Kamer. Daarmee was ze de eerste vrouwelijke voorzitter van de Senaat. Eerder was Timmerman onder meer ondervoorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling. In de Eerste Kamer hield zij zich, voor zij fractievoorzitter werd, bezig met justitie en was zij voorzitter van de vaste commissie voor Justitie.

Timmerman is momenteel onder meer lid van raad van toezicht van Maastricht Universitair Medisch Centrum en voorzitter Commissie Governancecode Woningcorporaties.