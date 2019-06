Malafide thuiszorgbedrijven op de korrel

Inspectiediensten, zorgverzekeraars en het OM slaan de handen ineen om malafide thuiszorgorganisaties aan te pakken. Aanleiding voor de actie zijn meldingen van fraude en misbruik, onder meer te hoge declaraties voor zorg die soms niet eens geleverd wordt.

Thuiszorgbedrijven die verdacht worden van fraude krijgen de komende tijd een controlebezoek van de inspectiediensten. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit NZa is het eenvoudig om een zorgorganisatie in de wijkverpleging te beginnen. Bestuurders die de fout ingaan, kunnen zonder veel problemen weer een nieuw bedrijf starten.



"Fraude, misbruik en zorgverwaarlozing zetten de kwaliteit en veiligheid van zorg voor een kwetsbare groep cliënten onder druk. Deze kleine groep zorgaanbieders stelt de grote meerderheid die goede zorg levert en goed declareert in een kwaad daglicht", aldus de toezichthouder.



De gezamenlijke actie is een samenwerking tussen de NZa, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie SZW, het Openbaar Ministerie en alle zorgverzekeraars. (ANP)