SEH-samenwerking Amsterdam UMC en Amstelland

Amsterdam UMC en Ziekenhuis Amstelland gaan meer samenwerken op het gebied van spoedzorg. Patiënten met niet-complexe aandoeningen op de SEH van Amsterdam UMC kunnen na onderzoek of behandeling worden overgedragen aan Amstelland. Het academisch ziekenhuis houdt zo meer ruimte voor complexe patiënten.

Dat meldt Zilveren Kruis op 25 juni. De beide ziekenhuizen hebben in 2018 met Zilveren Kruis en Zorg en Zekerheid afspraken gemaakt over samenwerking in de ziekenhuiszorg. De plannen voor de SEH zijn een eerste uitwerking daarvan. Patiënten die vier verpleegdagen in het ziekenhuis liggen komen in aanmerking voor een transfer naar Amstelland. Dat kunnen patiënten zijn met bijvoorbeeld aandoeningen als ontregelde suikerziekte of een gebroken heup.

Toekomstbestedig

Voor Amstelland draagt het extra aanbod van patiënten bij aan de strategie die de raad van bestuur heeft voor een toekomstbestendig ziekenhuis in de regio. Amsterdam UMC krijgt door de overheveling van basiszorg naar Ziekenhuis Amstelland meer capaciteit voor zorg aan hoog-complexe patiënten. In de zomer komen er ook afspraken over de behandeling van neurologische patiënten uit Amsterdam UMC door Amstelland.

Verschuiving

"Deze verschuiving van patiëntenzorg past uitstekend in de strategie van Amsterdam UMC. Wij zetten in op 'de juiste zorg op de juiste plek'. Basale zorg in de algemene ziekenhuizen en complexe patiëntenzorg bij ons in Amsterdam UMC", zegt Mark Kramer, lid van de raad van bestuur Amsterdam UMC. "Dat doen we niet alleen, maar met al onze partners in de regio en met de zorgverzekeraars. En als we daarbij ook nog eens kunnen bijdragen aan de toekomstbestendigheid van een collega-ziekenhuis is dat helemaal geweldig."