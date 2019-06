Bestemmingsplan aangepast voor Texels zorgvastgoed

Stichting Gezondheidsplein Texel wil een nieuw gebouw realiseren in Den Burg. Daarvoor moet wel de bestemming ‘groen’ worden gewijzigd in ‘maatschappelijk’. Het Texelse college is bereid die planologische procedure in te zetten.

Dat meldt het Noord-Hollands Dagblad op 27 juni. Als de grond, waar ooit een sporthal stond, binnen het nieuwe bestemmingsplan past, wordt het verkocht aan Stichting Gezondheidsplein Texel. In de stichting zijn een aantal lokale zorgorganisaties verenigd: De Texelse Apotheek, Fysioteam Texel, de huisartsenpraktijken Dros-Hoekstra en Vos-De Winter, Omring Thuiszorg en de Thuiszorgwinkel, Stichting Texels Welzijn, Zorgcoöperatie Texel Samen Beter en Starlet Diagnostisch Centrum.

Uitbreidingsplannen

De stichting wil in het nieuwe gezondheidsplein samenwerken met partijen als GGZ Geriant, Triversum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, Texels Welzijn, het Sociaal Team en zorgverleners die gevestigd zijn op een andere locatie op Texel: gezondheidscentrum De Zandkoog, dat haar uitbreidingsplannen afstemt op het gezondheidsplein.