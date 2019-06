Uniformen failliet MC Slotervaart op de markt te koop

Niet alleen alle medische apparatuur van het failliete MC Slotervaart werd de afgelopen maanden per veiling verkocht, dat gold ook voor alle doktersjassen en verpleeguniformen. Een deel van die kleding wordt nu te koop aangeboden bij een kraampje op de Dappermarkt en dat zorgt voor gemengde gevoelens. Dat meldt de lokale omroep AT5.

"Het is verdrietig, ik ben stomverbaasd", vertelt voormalig medewerker van het ziekenhuis Roos Blom. "Ik vind het respectloos. Als je al ziet wat de apparatuur heeft opgeleverd, zal dit helemaal tegen bodemprijzen zijn. Voor heel veel mensen is dit een traumatische periode geweest."



Maar de marktkoopman is blij met de business. "Het is rot voor het Slotervaart, maar voor ons is het een stukje beter. We hebben het voor weinig ingekocht en het gaat voor een leuke prijs weg." Hij heeft in totaal 5000 uniformen gekocht. (ANP)