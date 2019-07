Zondagsdiensten in ziekenhuizen

Medewerkers van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar draaien de hele dinsdag alleen zondagsdiensten. Ze willen een betere cao. De operatiekamers, het laboratorium en de afdelingen radiologie, sterilisatie en nucleaire geneeskunde zijn dicht voor niet-spoedeisende zaken.

Een aantal geplande operaties kunnen hierdoor niet worden uitgevoerd, laat het ziekenhuis weten. Noordwest Ziekenhuisgroep heeft met het actiecomité afgesproken dat kinderen, oncologische patiënten en patiënten in de categorie 'zwaarwegend bezwaarlijk' buiten de acties vallen. Patiënten voor wie de afspraak komt te vervallen, zijn geïnformeerd.

Woensdag doen medewerkers van de operatiekamers en de afdeling radiologie van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen alleen zondagsdiensten, ook weer de hele dag. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zal een week later op diverse afdelingen zondagsdiensten draaien.



De ziekenhuismedewerkers voeren actie omdat de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in hun ogen geen goede cao willen afsluiten met vakbonden FNV Zorg & Welzijn, NU’91, FBZ en CNV. FNV Zorg & Welzijn en de andere vakbonden in de zorg eisen, behalve een salarisverhoging van 5 procent, onder meer nog een extra toeslag op loon wanneer er een beroep wordt gedaan op extra inspanningen op korte termijn.



Er waren al eerder acties, maar zondagsdiensten zijn volgens FNV Zorg nieuw in de lopende strijd om een betere cao. (ANP)