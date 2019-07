Dwangsommen dreigen voor thuiszorg in Utrecht

Pretoria Zorg, ook wel bekend als Avirazorg, plus daaraan verbonden organisaties moeten ieder maximaal 20.000 euro betalen als ze hun thuiszorgcliënten nu niet snel en goed overdragen aan andere zorgaanbieders. Dat hadden de organisaties een maand geleden al moeten doen, maar omdat dat niet is gebeurd, dreigt de gezondheidsinspectie nu met genoemde dwangsommen.

Cliënten zijn inmiddels van de ene op de andere dag zonder zorg komen te zitten en ook zijn cliëntdossiers niet overgedragen.



Pretoria Zorg B.V. levert thuiszorg aan mensen in de provincie Utrecht. Eerder is geconstateerd dat er sprake is van allerlei tekortkomingen in de geboden zorg. De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen dat de organisatie uit eigen beweging de tekortkomingen zal wegnemen. Daarom moeten de zorgvragers zorgvuldig elders worden ondergebracht.



De bv's Pretoria Zorg, Stichtse Zorg, MDO Zorg, Amana Zorg en Thuiszorg Avira moeten alle cliënten alsnog op een degelijk wijze overdragen aan een andere zorgaanbieder, die het vertrouwen heeft van de inspectie. Ze hebben daar een week de tijd voor gekregen, anders wordt het echt menens met de dwangsommen. (ANP)