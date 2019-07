Brabantse zorgwerkgevers hebben nieuwe voorman

Koen de Hond is sinds 1 juli directeur-bestuurder van werkgeversorganisatie Transvorm. Hij is deze functie Pet Verrijt opgevolgd. Verrijt is met pensioen.

De Hond was hiervoor projectleider voor Bureau Bartels, een onderzoeks- en adviesbureau dat zich bezig houdt met arbeidsmarktvraagstukken, sociale zekerheid en de impact van wet- en regelgeving.

Piet Verrijt was directeur-bestuurder van Transvorm sinds 1 juli 2011. In september 2019 neemt hij afscheid van Transvorm en gaat hij met pensioen.

Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant.