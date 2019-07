Bestuursvoorzitter Ciro neemt afscheid

Emiel Wouters heeft afscheid genomen als bestuursvoorzitter van gespecialiseerd behandelcentrum Ciro en afdelingshoofd Longziekten van Maastricht UMC+. Longarts en hoogleraar Wouters is eind juni met emeritaat gegaan.

Wouters stond aan de basis van het in 1985 opgerichte Astmacentrum Hornerheide, dat in 2005 werd omgedoopt tot Ciro. Mede door de omvang van wetenschappelijk onderzoek heeft Ciro zich op de kaart weten te zetten als gespecialiseerd behandelcentrum. Wouters heeft dan ook (mee)gewerkt aan meer dan 750 wetenschappelijke publicaties. Daarnaast zijn onder zijn leiding maar liefst 40 longartsen opgeleid, 69 onderzoekers gepromoveerd en lopen er nog 14 promotietrajecten.

Persoonsgericht

In zijn afscheidsrede pleitte Wouters voor een persoonsgerichte behandeling van patiënten. “Het menselijk lichaam laat zich niet reduceren tot eenvoudige principes en lineaire responsmeting”, aldus Wouters. “Autonomie, individualiteit, complexiteit, onzekerheid en onvoorspelbaarheid zullen en moeten het toekomstige vocabularium van de zorg uitmaken.”

Verankerd

Wouters laat in Ciro een organisatie achter die organisatorisch stevig in de regio is verankerd. In 2010 is Ciro een langdurige juridische samenwerking met het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) aangegaan. Om de innovatieve slagkracht te verhogen richtten Stichting Proteion Thuis, waarvan Ciro voorheen een volledig organisatieonderdeel was, en het MUMC+ in juli 2010 de CIRO+ B.V. op.