Mirella Minkman in bestuur Vilans

Mirella Minkman wordt 1 september bestuurder bij kennisorganisatie voor de langdurende zorg Vilans. Ze volgt Henk Nies op.

De raad van toezicht is verheugd met de benoeming van Minkman. Voorzitter Elmer Mulder: "Ze heeft haar sporen binnen en buiten de organisatie meer dan verdiend. Bovendien voorzie ik dat de complementariteit van Annelies Versteegden en Mirella Minkman als team in de nieuwe raad van bestuur heel goed gaat werken."

Nieuwe koers

Bestuursvoorzitter Versteegden: "Hiermee benoemen we niet alleen een zeer kundige en fijne collega met een groot academisch netwerk, maar zetten we een belangrijke stap met onze nieuwe koers. Dat is nodig, want de zorg verandert de komende jaren ingrijpend."

Versteegden: "Als hoogleraar Innovatie van Organisatie en Bestuur van Langdurende Integrale Zorg is Mirella internationaal een autoriteit op het gebied van geïntegreerde zorg. In de jaren dat ze al bij Vilans werkzaam was, hebben we een goede klik en zeer productieve en constructieve werkrelatie opgebouwd."

Bestuurlijke opgave

Volgens Minkman vraagt de maatschappij om verbindingen tussen burgers, professionals, leiders en alle andere domeinen om goede zorg: "De digitalisering zal haar kracht op alle facetten van het leven laten zien. Daarmee zal de behoefte aan valide, real-time en data-driven kennis groot zijn. Deze opgave is tevens een bestuurlijke uitdaging voor Vilans en daar wil ik zeer graag aan bijdragen. Mijn kennis en ervaring die ik heb opgebouwd bij Vilans als directeur Innovatie en Onderzoek, en daarvoor als programmaleider Ouderenzorg/Zorg voor Beter en in mijn werk bij het Kwaliteitsinstituut CBO, leggen hiervoor een solide en bruikbare basis."

Verbinding

Nies laat weten heel goed te hebben samengewerkt met Minkman: "Ik heb alle vertrouwen in haar als bestuurder en zie ik er naar uit om met haar in onze nieuwe rollen weer verder samen te werken."