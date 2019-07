Bravis boekt positief resultaat van 5 miljoen euro

Het Bravis Ziekenhuis met locaties in Roosendaal en Bergen op Zoom heeft 2018 afgesloten met positief resultaat van 5 miljoen euro op een totale omzet van 319 miljoen euro. Dit positieve resultaat geeft het ziekenhuis armslag bij de beleidskoers gericht op concentratie van ziekenhuiszorg en de verhuizing naar één nieuwe locatie.

Ook in 2017 schreef Bravis stevige zwarte cijfers: een positief resultaat 4,3 miljoen euro op een totale zorgomzet van 305 miljoen euro. “De stijgende, positief financiële resultaten in de afgelopen jaren geven het ziekenhuis de mogelijkheid om de nieuwe beleidskoers vorm te geven”, aldus Bravis. “Het ziekenhuis heeft ook voldoende financiële ruimte om te investeren, zoals in noodzakelijk geachte medische apparatuur.”

Lateralisatie

Het afgelopen jaar stond in het teken van de lateralisatie van zorg. De acuut-complexe operaties vinden nu plaats in Bergen op Zoom en de planbare operaties in Roosendaal. De dialyseafdeling, het pijncentrum, het cataractcentrum, het slaapcentrum en de Orthopedie Kliniek zijn gehuisvest in Roosendaal. De kinderdagbehandeling is geheel in Bergen op Zoom gevestigd. Dankzij lateralisatie wordt de zorg voor bepaalde groepen patiënten verder verbeterd, zo stelt het ziekenhuis, worden onderlinge samenwerkingen versterkt en wordt de doelmatigheid vergroot.

Nieuwe locatie

De operatie moet uiteindelijk uitmonden in een verhuizing van twee hoofdlocaties naar één nieuwe locatie. “Zo’n beslissing neem je natuurlijk niet zomaar, daaraan gaat een intensief traject vooraf”, zegt bestuursvoorzitter Hans Ensing. “We hebben dat besluit mede kunnen nemen omdat de financiële analyse heeft aangetoond dat het haalbaar en wenselijk is om naar één nieuwe locatie te gaan. Zo kunnen we bouwen aan een toekomstbestendig ziekenhuis, waar de inwoners van onze regio én alle medewerkers trots op kunnen zijn.”