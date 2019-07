Matige opkomst acties ziekenhuizen Alkmaar en Assen

De actiebereidheid van het personeel deze week in de ziekenhuizen van Alkmaar en Assen is lager dan verwacht. Bij de Noordwest Ziekenhuisgroep hadden zich 400 werknemers ingeschreven voor de vakbondsacties voor betere arbeidsvoorwaarden, maar dinsdag deden slechts 125 mensen mee.

Bij de vakbond FNV is onbekend hoeveel mensen zich hadden ingeschreven om mee te doen met de zondagsdiensten bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, maar op de bijeenkomst van stakers en actieleiders bij de ingang van het gebouw was een klein deel van het personeel aanwezig.

Ver uiteen

De lezingen over het aantal actievoerders in Assen lopen ver uiteen: vakbondsbestuurder Zorg bij de FNV, Elise Merlijn, spreekt over 200 mensen; de woordvoerder van Wilhelmina Ziekenhuis Assen schat het aantal op 100 à 150 en de NVZ houdt het op zestig werknemers.

De zondagsdiensten in Alkmaar en Assen zijn het gevolg van de vastgelopen gesprekken over een nieuwe cao. De ziekenhuizen deden in hun laatste voorstel van vorige maand een bod voor een driejarige cao met 3,25 procent loonsverhoging dit jaar, 2 procent volgend jaar en 2,5 procent in 2021. De bonden eisen een loonsverhoging van 5 procent voor zowel dit jaar als volgend jaar.

Operaties Alkmaar

Dertig procent van de operaties in Alkmaar konden dinsdag doorgaan. De meeste patiënten wiens afspraak werd afgezegd, kunnen volgens een woordvoerder van Noordwest binnen twee weken weer terecht. De behandelingen op afdelingen voor kinderen en voor acute- en oncologiepatiënten en in onder meer de poliklinieken vonden ook doorgang.

Drie afdelingen

In Assen zijn de vakbondsacties zonder calamiteiten verlopen, zegt een woordvoerder van Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Drie afdelingen hebben meegedaan: de OK, de preoperatieve poli en de afdeling radiologie, waar alleen spoedhandelingen doorgingen. Veertig operaties moesten worden verplaatst. Het ziekenhuis complimenteert het actiecomité voor de goede samenwerking.

De bonden hebben voor volgende week acties gepland in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.