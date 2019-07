'Tijd voor één platform voor databewerking kwaliteitsregistraties'

De kwaliteitsregistraties in de Nederlandse zijn van hoge kwaliteit, maar er gebeurt veel dubbel werk en het kan veel efficiënter. Nu is het moment om tot één gezamenlijk platform voor databewerking te komen voor alle registraties. Daarvoor pleit Eric-Hans Eddes, directeur van DICA op Qruxx.com.

Het Dutch Institute for Clinical Auditing heeft in de afgelopen tien jaar voor 23 aandoeningen kwaliteitsregistraties ontwikkeld. "Tien jaar geleden zijn we met de beroepsverenigingen begonnen vanuit een soort defensieve gedachte", vertelt Eddes. "Het was het begin van de beweging naar transparantie. We werden door iedereen bevraagd en dat zagen we als het ware als de boze buitenwereld."

Een belangrijke les van tien jaar DICA is volgens de DICA-directeur geweest dat die boze buitenwereld eigenlijk helemaal niet bestaat. "We hebben hetzelfde doel voor ogen, namelijk betere zorg. Als je samenwerkt, kom je veel verder."

Volgens Eddes is het nu tijd om nog een stap verder te gaan. Het ministerie van VWS heeft in 2018 een commissie Governance van kwaliteitsregistraties ingesteld. Deze commissie Van der Zande heeft een verkenning uitgevoerd naar wat er nodig is voor een goede inrichting van de kwaliteitsregistraties in Nederland.

"Wij hopen dat deze commissie gaat adviseren dat we toe moeten naar een integratie van de verschillende databewerkers van de registraties hetzij binnen één entiteit, hetzij binnen een stevige samenwerking. Ik hoop dat we binnen een jaar afspraken kunnen maken (..). Ik hoop dat iedereen over de eigen schaduw heen kan stappen, dat er op het bestuurlijk niveau daadkracht is en dat we met z’n allen kunnen doorpakken. Het staat bij iedereen hoog op de agenda, maar de boog moet wel gespannen blijven", aldus DICA-directeur Eric Hans Eddes.

