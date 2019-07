Nederlands farmabedrijf Synthon deels in Britse handen

De Nederlandse farmaceutische multinational Synthon is voor een deel verkocht aan de Britse investeringsmaatschappij BC Partners. Het zou gaan om een bedrag tussen de 500 miljoen en 1 miljard euro, melden bronnen aan De Telegraaf.

Synthon is in 1991 opgericht door Jacques Lemmens en Huub Sanders, beide organisch chemicus. Lemmens blijft volgens BusinessWire minderheidsaandeelhouder. De ontwikkeling van het kankermedicijn Syntarga zou buiten de deal vallen.

Generieke patentvrije geneesmiddelen

Het farmabedrijf is naar eigen zeggen gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van betaalbare maar hoogwaardige generieke en innovatieve geneesmiddelen. Het bedrijf is groot geworden met de productie van generieke patentvrije geneesmiddelen. Ook heeft de onderneming een innovatieve tak die nieuwe medicijnen ontwikkelt.

De omzet van het farmabedrijf steeg van 240 miljoen euro in 2017 tot 301 miljoen euro in 2018, weet De Telegraaf. Dat kwam door het op de markt brengen na een MS-medicijn na een lange juridische strijd met Teva.