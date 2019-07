Rechter: verdachte insulinemoorden bij proces

De verdachte van vier moorden met insuline en zeven pogingen daartoe zal aanwezig zijn tijdens zijn rechtszaak. De voorzitter van de rechtbank in Rotterdam benadrukte dat vrijdag tijdens de achtste inleidende zitting tegenover tien aanwezige familieleden van veronderstelde slachtoffers. De net 23 jaar geworden Rahiied A. is nog nooit bij zo'n pro-formazitting geweest.

Zijn advocaat had destijds al aangegeven dat A. niet kwam maar dat hij wel bij de inhoudelijke behandeling zou zijn. Mocht de verdachte toch weigeren, dan kan de rechtbank een bevel uitvaardigen. De rechtszaak is gepland tussen 18 november en 3 december. De rechtbank heeft er acht dagen voor uitgetrokken.



Het Openbaar Ministerie beschuldigt A. ervan dat hij in 2016 en 2017 als medewerker van verschillende verzorgingshuizen in de regio Rotterdam oudere patiënten zonder noodzaak insuline heeft toegediend. (ANP)