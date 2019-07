Mediq en NAAST gaan samenwerken aan zorg thuis

Mediq en NAAST gaan de komende drie jaar samenwerken om zorg thuis te faciliteren. De aanbieder van medische hulpmiddelen en de e-health-specialist hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Het partnership houdt in dat NAAST en Mediq de komende drie jaren onder andere meer hulpmiddelenzorg op afstand inrichten, meer medische specialistische zorg thuis en in de eerstelijn gaan faciliteren én willen bijdragen aan meer nieuwe transmurale zorgpaden. De samenwerking start met het 24/7 toegankelijk maken van gespecialiseerde verpleegkundige zorg in de thuissituatie door het inzetten van beschikbare e-health technologie. Deze dienst moet een eerste stap zijn in het realiseren meer zorg op afstand en zelfregie in de thuisomgeving.

"Zelfregie is een mooi streven, maar werkt alleen als dit goed wordt gefaciliteerd en vakkundig is ingeregeld. De gespecialiseerde expertise van Mediq is een sterke aanvulling op onze professionele 24/7 dienstverlening op afstand", zegt René Baljon, directeur van NAAST.

Peter de Lange, Strategic Partners directeur van Mediq vult aan: "Met deze samenwerking kunnen we meer patiënten en behandelaren ondersteunen bij zorg en gezondheid in de thuisomgeving en dat is van belang om bij te dragen aan de juiste zorg op de juiste plek en in het bijzonder meer zorg thuis."