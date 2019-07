Driekwart wil meer geld voor verbeteren zorg

De grote opgaves waar de Nederlandse zorg voor staat, leiden ook in de samenleving tot ongerustheid. Mensen maken zich zorgen over het personeel, de hoge kosten, de kwaliteit van de ouderenzorg, de wachtlijsten, bureaucratie en de grote macht van verzekeraars. Driekwart vindt dat er meer geld uitgegeven moet worden aan het verbeteren van de zorg.

Dit blijkt uit het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB), de enquête die het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ieder kwartaal in opdracht van het kabinet houdt. De gezondheidszorg en ouderenzorg worden in de enquête vaak genoemd als urgent thema. Toch zijn mensen ook positief over de kwaliteit van de zorg. Met name de kennis en kunde van de mensen die er werkzaam zijn en het feit dat de zorg voor iedereen toegankelijk is worden gewaardeerd.

Kwetsbare positie

Dat de gezondheidszorg een belangrijk maatschappelijk probleem is, wordt breed gedeeld, al maken vrouwen en ouderen zich iets meer zorgen dan mannen en jongeren. "Er doen zich wel verschillen voor, als we kijken in hoeverre mensen zich persoonlijk zorgen maken over hun zorg in de toekomst", tekent het SCP hierbij aan. "Hoger opgeleiden en jongeren maken zich daarover veel minder persoonlijke zorgen. Mensen in een financieel kwetsbare positie zijn vaker persoonlijk bezorgd."

Van de mensen die ontevreden zijn over hun financiële situatie is 44 procent bezorgd dat zij in de toekomst niet de medische zorg krijgen die zij nodig hebben, 53 procent is bezorgd dat zij op hun oude dag niet de ouderenzorg krijgen die ze nodig hebben. Van de mensen die tevreden zijn over hun eigen financiële situatie is dat respectievelijk 24 en 35 procent.

Solidariteit in de zorg

De schuld van hoge zorgkosten leggen mensen vooral bij de marktwerking, de macht van zorgverzekeraars en de farmaceutische industrie, verspilling van medicijnen en te veel bureaucratie. Als dat wordt aangepakt, dan kan de zorg goedkoper denkt men.

Tot slot blijkt dat mensen veel waarde hechten aan de toegankelijkheid van de zorg en de solidariteit tussen ziek en gezond en tussen hogere en lagere inkomens. Bijna zeven uit tien vindt het oneerlijk om de hoge zorgkosten vooral te laten betalen door de mensen die zorg nodig hebben.