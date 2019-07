Excellent Zorgvastgoed koopt Fort Bronsbergen in Zutphen

Excellent Zorgvastgoed Garantiefonds heeft horecabedrijf Fort Bronsbergen in Zutphen gekocht. De nieuwe eigenaar gaat er zorgappartementen van maken en wil er een zorghotel naast gaan bouwen.

Dat meldt dagblad de Gelderlander. Het horecabedrijf in Zutphen heeft twee jaar te koop gestaan, maar was tot juli nog in gebruik voor feesten en partijen. Excellent Zorgvastgoed uit Deventer wil niet zeggen welk bedrag er met de aankoop gemoeid is. De gemeenteraad moet haar goedkeurig aan de plannen nog geven.

Zorghotel

De verbouwing van het pand moet beginnen in september. Er moeten grote suites komen voor mensen die zorgbehoevend zijn. In een later stadium komt er een zorghotel van zeven verdiepingen naast.



Eind vorig jaar kocht Excellent Zorgvastgoed ook al een pand in Terwolde. Dat complex wordt op dit moment verbouwd. Er komen twaalf luxe wooneenheden voor mensen met dementie en revalidatie- en hospice faciliteiten in.