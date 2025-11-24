Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Liemerije start bouw nieuwe woonzorglocatie

,

Liemerije Zevenaar start op korte termijn de bouw van een nieuwe zorgaccommodatie: Seventerstaete. Daar komen zes kleinschalige woonafdelingen voor elk veertien cliënten.

Het nieuwe gebouw verrijst achter het bestaande hoofdgebouw en vervangt de huidige laagbouw-afdelingen. Die zijn niet meer up-to-date en toekomstbestendig, laat de zorgaanbieder weten.

Domotica

Seventerstaete krijgt zorgdomotica-oplossingen, zoals sensoren die beweging (bijvoorbeeld het uit bed gaan) signaleren.

Oplevering

Seventerstaete moet medio 2027 in gebruik worden genomen. De bouw van Seventerstaete is gegund aan Kuiper Bouw uit Arnhem en Klein Poelhuis projecten uit Lichtenvoorde. Eerstgenoemde gaat de oude laagbouwafdelingen slopen en Seventerstaete bouwen. Klein Poelhuis Projecten zal de installaties in het gebouw verzorgen.

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgVastgoed

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

24 nov 2025 Liemerije start bouw nieuwe woonzorglocatie
18 nov 2025 Nog negen woningen onbewoonbaar na brand woonzorgcentrum Tilburg
7 nov 2025 Na tien jaar procederen stopt tanteLouise met herontwikkeling locatie
7 nov 2025 De Herbergier en Dunavast bouwen woonzorgcomplex in Dordrecht
5 nov 2025 De Waalboog opent nieuwe woonzorglocatie

Reader Interactions

Reacties