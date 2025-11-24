Liemerije start bouw nieuwe woonzorglocatie

Liemerije Zevenaar start op korte termijn de bouw van een nieuwe zorgaccommodatie: Seventerstaete. Daar komen zes kleinschalige woonafdelingen voor elk veertien cliënten.

Het nieuwe gebouw verrijst achter het bestaande hoofdgebouw en vervangt de huidige laagbouw-afdelingen. Die zijn niet meer up-to-date en toekomstbestendig, laat de zorgaanbieder weten.

Domotica

Seventerstaete krijgt zorgdomotica-oplossingen, zoals sensoren die beweging (bijvoorbeeld het uit bed gaan) signaleren.

Oplevering

Seventerstaete moet medio 2027 in gebruik worden genomen. De bouw van Seventerstaete is gegund aan Kuiper Bouw uit Arnhem en Klein Poelhuis projecten uit Lichtenvoorde. Eerstgenoemde gaat de oude laagbouwafdelingen slopen en Seventerstaete bouwen. Klein Poelhuis Projecten zal de installaties in het gebouw verzorgen.