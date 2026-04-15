Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vastgoed
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Amper nieuwe ouderenwoningen vorig jaar

,

Het is volgens velen dé oplossing voor de wooncrisis: de bouw van seniorenwoningen. Toch was slechts 7 procent van de nieuwbouwwoningen in 2025 bedoeld voor ouderen, meldt Cobouw. Vooral de bouw van woningen met een ontmoetingsruimte blijft ver achter bij de doelstellingen van de rijksoverheid.

Maar liefst 290.000 ouderenwoningen moeten er volgens de rijksoverheid gebouwd worden tot en met 2030. Dat aantal is nog ver uit zicht. Ook afgelopen jaar kwamen er maar mondjesmaat ouderenwoningen bij, blijkt uit een analyse door Cobouw van de Bouwberichten-database.

Daarin staan bijna alle Nederlandse bouwprojecten. In 2025 kreeg Nederland er slechts 5300 nieuwe woningen speciaal voor ouderen bij, waarvan er 4950 nieuwbouw zijn. Dat komt neer op 7 procent van de totale nieuwbouw in Nederland. De cijfers zijn gecorrigeerd voor het feit dat de database van Bouwberichten niet volledig dekkend is. (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:OuderenzorgVastgoed

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

15 apr 2026 Amper nieuwe ouderenwoningen vorig jaar
Reader Interactions

Reacties