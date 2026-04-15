Amper nieuwe ouderenwoningen vorig jaar

Het is volgens velen dé oplossing voor de wooncrisis: de bouw van seniorenwoningen. Toch was slechts 7 procent van de nieuwbouwwoningen in 2025 bedoeld voor ouderen, meldt Cobouw. Vooral de bouw van woningen met een ontmoetingsruimte blijft ver achter bij de doelstellingen van de rijksoverheid.

Maar liefst 290.000 ouderenwoningen moeten er volgens de rijksoverheid gebouwd worden tot en met 2030. Dat aantal is nog ver uit zicht. Ook afgelopen jaar kwamen er maar mondjesmaat ouderenwoningen bij, blijkt uit een analyse door Cobouw van de Bouwberichten-database.

Daarin staan bijna alle Nederlandse bouwprojecten. In 2025 kreeg Nederland er slechts 5300 nieuwe woningen speciaal voor ouderen bij, waarvan er 4950 nieuwbouw zijn. Dat komt neer op 7 procent van de totale nieuwbouw in Nederland. De cijfers zijn gecorrigeerd voor het feit dat de database van Bouwberichten niet volledig dekkend is. (ANP)