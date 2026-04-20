Nieuwe stichting moet ouderenhuisvesting versnellen

Met subsidie van VWS en het ministerie van Wonen is een nieuwe stichting gelanceerd om de bouw van ouderenwoningen te stimuleren.

Stichting Wize, voluit Wonen in de Zilveren Eeuw, wil vooral kennis en praktijkervaring te delen om projecten sneller van de grond te krijgen. Het is een initiatief van stichting Knarrenhof en ook hoogleraar Peter Boelhouwer en voormalig Kamerlid Gert-Jan Segers zijn betrokken.

Gemeenschapsvorming

De lancering van de stichting vond plaats in aanwezigheid van ministers Elanor Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport.

In een Knarrenhof wonen ouderen zelfstandig, maar is veel aandacht voor gemeenschapsvorming en onderlinge betrokkenheid. Volgens de stichting is juist behoefte aan deze woningen. Tot en met 2030 zijn er 80.000 van deze woningtypen extra nodig.

Tot nu toe komt de bouw van ouderenwoningen maar mondjesmaat op gang. In 2025 kreeg Nederland er slechts 5300 nieuwe woningen speciaal voor ouderen bij, waarvan er 4950 nieuwbouw zijn.