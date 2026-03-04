Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

Nieuws
Thema: Vastgoed
‘Gefragmenteerde samenwerking zorgvastgoed is bron vertraging bouw zorgwoningen’ 

,

Tegengestelde belangen tussen vastgoedpartijen en zorgorganisaties zorgen ervoor dat er te weinig zorggeschikte woningen worden gebouwd. Dat blijkt uit een ‘ervaringsmeting’ van het platform Zorgvastgoed.nl.

Vastgoedpartijen focussen vaak op rendement, terwijl zorginstellingen investeringen nodig hebben die de zorgvraag op de lange termijn beperken, stelt het platform van professionals op het snijvlak van zorg en vastgoed. 

Rem op kwaliteit

Uit de meting blijkt dat de fragmentatie van eigendom tussen de vastgoedeigenaar en de zorgexploitant als een directe rem werkt op de kwaliteit van zorg. Investeringen in verduurzaming en zorgtechnologie blijven achter omdat de partij die de kosten draagt (de eigenaar) vaak niet degene is die de vruchten plukt van lagere exploitatiekosten.

Betere beslissingen

De resultaten tonen ook aan dat situaties waarin de exploitant ook eigenaar is, leiden tot betere beslissingen op basis van de totale eigendomskosten.

Strategisch instrument

Een gebouw moet niet langer een passief ‘omhulsel’ zijn, maar een ‘strategisch instrument dat zorgbehoefte voorkomt door autonomie te stimuleren’. “We moeten van ‘zorg leveren’ naar ‘zorg beperken’ door de fysieke omgeving optimaal in te richten”, staat in de bevindingen.

Meer over:OuderenzorgVastgoed

