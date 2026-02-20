Amstelring laat 160 zorgappartementen bouwen in Hoofddorp

Het zogenoemde Parkblok wordt onderdeel van het Holmkwartier, in Hoofddorp. Holmkwartier verrijst op het terrein van het huidige verpleeghuis Bornholm. De bewoners van het verpleeghuis verhuizen op termijn naar het Parkblok. Daaromheen ontstaat een nieuwe woonbuurt met eengezinswoningen, appartementengebouwen en maatschappelijke voorzieningen die in de volgende fasen worden ontwikkeld. In het voorjaar van 2026 gaat de eerste paal de grond in, zo laat de organisatie weten. De verwachting is dat het Parkblok in 2028 wordt opgeleverd.

Volgens bestuurder Jeroen Lambriks pakt Amstelring met Holmkwartier haar rol in het vergrijzingsvraagstuk: “Wij zien vergrijzing niet als probleem, maar als een maatschappelijke ontwikkeling die vraagt om een andere manier van denken. Daarom bouwen we niet langer losstaande verpleeghuizen, maar sterke gemeenschappen waar mensen naar elkaar omkijken en gebouwen die dit versterken.”