Warande ziet af van nieuwbouw in Zeist

Ouderenzorgaanbieder Warande ziet af van de nieuwbouw van Huize Valckenbosch in Zeist. De organisatie noemt de onzekere toekomst van de ouderenzorg als reden.

“De wereld om ons heen verandert en wij veranderen mee. Wanneer maatschappelijke ontwikkelingen zo snel verschuiven, moeten we flexibel blijven. Het is geen gemakkelijke beslissing, maar wel de juiste”, legt Dirk Boomstra, bestuurder, uit.

Flexibiliteit

Boomstra verwijst hiermee naar trends zoals langer thuis wonen, verschuivende zorgbehoeften en een afnemende vraag naar verpleeghuisplekken. Warande wil hierop reageren door in te zetten op zelfstandigheid, continuïteit en flexibiliteit.

“De organisatie omarmt het principe ‘zelf staan, samen doen’, een succesvolle aanpak gebaseerd op het gedachtengoed van reablement en gericht op zo veel mogelijk zelfstandigheid van cliënten. Ook koos Warande in 2025 bewust voor het volledig stoppen met externe zorgverleners, waardoor bewoners en teams nu meer rust en vertrouwde gezichten ervaren”, zo laat de vvt-organisatie weten.

Het stoppen van de nieuwbouw is momenteel nog een voornemen. De Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Identiteitsraad zijn om advies gevraagd. Daarnaast vraagt de raad van bestuur goedkeuring aan de raad van toezicht.