Bergman Clinics breidt uit naar Scandinavië

Bergman Healthcare Clinics is voornemens om het Scandinavische Memira over te nemen. Memira is keten van 47 focusklinieken voor refractieve oogzorg in Zweden, Noorwegen en Denemarken.

De voorgenomen overname past in de groeistrategie van Bergman Clinics, zo laat de organisatie weten. Daarin ligt de focus op het verder versterken van haar positie op het gebied van planbare medische zorg door middel van focusklinieken en het vergroten van haar internationale slagkracht.

"De klantenbasis, kwaliteit en geografische dekking van Memira is volledig complementair aan die van de rest van Bergman Clinics en biedt de mogelijkheid om ons succesvolle concept van focusklinieken verder uit te bouwen", zegt Hans van der Heijden, CEO van Bergman Healthcare Clinics. "Bovendien biedt deze krachtenbundeling meer ruimte om te investeren in technologische vernieuwing, digitalisering en opleiding. Zowel de medewerkers en klinieken van Memira en Bergman Clinics hebben specifieke kwaliteiten die elkaar enorm kunnen versterken."

Memira zal zelfstandig blijven opereren binnen de Bergman Clinics groep. Johanna Öberg, CEO van Memira, zal verantwoordelijk blijven voor de dagelijkse aansturing van de Memira klinieken. De transactie is onderhevig aan de gebruikelijke goedkeuring van lokale mededingingsautoriteiten en wordt verwacht in de loop van het derde kwartaal van dit jaar, aldus de organisatie.

