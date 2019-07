Steeds meer kleine partijen beleggen in zorgvastgoed

Er werd in de eerste helft van dit jaar 415 miljoen euro geïnvesteerd in zorgvastgoed. Dat is veertig procent meer dan de eerste helft van vorig jaar. Toen bedroegen de investeringen ongeveer 300 miljoen euro. In de tweede helft van 2019 zullen de investeringen nog meer toenemen, zodat het totale beleggingsvolume dit jaar waarschijnlijk meer dan een miljard zal zijn. Opvallende trend: er komen steeds meer kleinere spelers op de markt.

Dat blijkt uit onderzoek van vastgoedadviseur Capital Value. In 2017 was het totale volume meer dan zevenhonderd miljoen euro, in 2018 in totaal 945 miljoen.

Omvang

Er werd in de eerste helft van 2019 voornamelijk geïnvesteerd in extramuraal zorgvastgoed. Het gaat meestal om nieuwbouwontwikkelingen, waardoor de totale voorraad aan zorgvastgoed in Nederland uitbreidt. De meeste vastgoeddeals hebben een omvang van minder dan vijf miljoen euro. Dat is iets minder dan in 2018, toen de gemiddelde omvang ongeveer zeven miljoen euro was. De relatief kleinere omvang komt omdat de zorgvastgoedmarkt dit jaar veel meer particuliere beleggers en fondsenbouwers kent, en heel weinig institutionele en internationale investeerders. Het aantal Nederlandse beleggers is ongeveer tachtig procent van de hele markt.



Veel beleggers zien zorgvastgoed als goed alternatief voor de reguliere woningmarkt, waar het aanbod schaars is en de rendementen laag. Toch laten ook hier de aanvangsrendementen een daling zien, vooral in de woonzorgbeleggingen.