Fieldlab onderzoekt thuiszorglogistiek Deventer

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een subsidie van 2,1 miljoen euro toegekend aan de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) voor duurzame projecten in de gezondheidszorg. Een daarvan is een fieldlab in Deventer, in samenwerking met Carinova, waar zorglogistiek op wijkniveau centraal staat.

Het geld is toegewezen aan het HAN-lectoraat Logistiek & Allianties (KennisDC Logistiek Gelderland) voor de oprichting van het Living Lab Sustainable Supply Chain Management in Healthcare (SSCMH). Naast een livinglab in Nijmegen Heijendaal voor duurzame bevoorrading en slimme afvalstromen, wordt in Deventer een ‘social hub’ gerealiseerd.

Wijkconciërges

Dat is een sociale ontmoetingsplek en van daaruit worden ook de aanlevering van zorggoederen, zoals eten, was en medicatie, gecoördineerd. Dat gaat elektrisch en de goederenstromen worden efficiënt gebundeld. Zo is er minder verkeersdrukte in de wijk en minder uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. De chauffeurs functioneren ook als wijkconciërges. Zij leveren niet alleen spullen af, maar komen ook achter de voordeur, houden een oogje in het zeil en nemen mensen mee naar bijvoorbeeld de bibliotheek of de huiskamer van een woonzorgcomplex.



Het doel van het fieldlab is om zorg, welzijn en logistieke stromen in een woonwijk op een slimme manier te integreren. Naast de HAN en Carinova zijn onder andere Radboudumc, Fietskoerier Deventer, Clean Tech Regio en Health Valley betrokken bij dit fieldlab.