Raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis weg na conflict met bestuur

De voltallige raad van toezicht van het Laurentius Ziekenhuis legt per 13 juli zijn functie neer. Aanleiding is een bestuurlijk conflict tussen de toezichthouders en de raad van bestuur over de werkwijze rondom het aantrekken van een tweede bestuurder.

Daarnaast was er een conflict tussen de raad van toezicht en de ondernemingsraad over de overschrijding van de zittingstermijnen van de voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht.

Ondanks diverse gesprekken en bemiddelingspogingen zijn partijen helaas niet tot elkaar gekomen, zo laat het Laurentius Ziekenhuis weten. De raad van bestuur richt zich nu tot de rechtbank met het verzoek een nieuwe raad van toezicht (ad interim) te laten samenstellen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd is op de hoogte gesteld van de situatie.

Het Laurentius benadrukt in een verklaring dat het om bestuurlijke conflicten gaat. "De kwaliteit en continuïteit van de zorg en de voorgenomen fusie met het VieCuri Medisch Centrum waren en zijn niet in het geding door de conflicten en het besluit van de Raad van Toezicht om af te treden", aldus de ziekenhuisorganisatie.