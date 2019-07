Ambulancedienst en ETZ gaan verpleegkundigen uitwisselen

Verpleegkundigen van het Elizabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant-Midden-West-Noord kunnen in de toekomst afwisselend in het ziekenhuis en op de ambulance werken. De twee zorgorganisaties hebben hierover afspraken gemaakt.

Het belangrijkste doel is om ziekenhuisverpleegkundigen die werkzaam zijn op de spoedeisende hulp, intensive care en hartbewaking een aantrekkelijk toekomstperspectief te bieden, zo laten de zorgorganisaties weten. Verpleegkundigen krijgen meer variatie in het werk. Bovendien zorgt de kruisbestuiving voor een betere uitwisseling van ervaringen en ideeën, waardoor de zorg in de keten een positieve impuls krijgt, aldus de partner.

Personeelstekort

Het intensiveren van de samenwerking is mede ingegeven door het tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen in de spoedzorg. "Door de schaarste is het niet zinvol om samen in een lege vijver te vissen", vindt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het ziekenhuis. "We kunnen daarom beter in onze regio de krachten bundelen en samen de verantwoordelijkheid nemen voor het behouden van uitmuntende spoedzorg in Midden-Brabant. Het ETZ is daartoe ook verplicht als hét traumacentrum voor de provincie." RAV-directeur Ger Jacobs onderschrijft de gezamenlijke regionale taak. "We werken daarom al geruime tijd strategisch samen. Desondanks is nog veel meer mogelijk. Het tekenen van de intentieverklaring biedt ons nu ook die ruimte."