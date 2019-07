Tientallen cao-acties in ziekenhuizen in september

Vanaf september zullen medewerkers van tientallen ziekenhuizen zondagsdiensten gaan draaien. Zo wil het personeel de druk op de NVZ en de ziekenhuisbesturen opvoeren.

Actiecomités van de vakbonden in de ziekenhuizen gebruiken de zomerperiode om nieuwe acties voor te bereiden. FNV, CNV, FBZ en NU’91 hebben de afgelopen maanden met de NVZ onderhandeld over een nieuwe cao Ziekenhuizen.

Moeizaam

“De onderhandelingen verliepen moeizaam”, aldus de bonden in een gezamenlijke verklaring: “De NVZ kwam met een eindbod dat ver onder vergelijkbare cao’s in de zorg ligt. Onacceptabel volgens de bonden en de ziekenhuismedewerkers.” De afgelopen weken werden al een dag zondagsdiensten gedraaid in Alkmaar, Assen en Eindhoven.

Stiptheidsacties

In de zomer zal op bescheiden schaal verzet tegen het loonbod van de NVZ worden gehouden, zo kondigen de bonden aan. Daarbij gaat het om stiptheidsacties, sit-ins en ludieke activiteiten. Onbekend is nog hoeveel ziekenhuizen hiermee te maken krijgen.

Patiëntveiligheid

Tijdens de zondagsdiensten zal op een doordeweekse dag gewerkt alsof het weekend is. Er zijn geen geplande opnames, met uitzondering van spoedopnames. Alle werknemers die ingeroosterd staan, zijn op de actiedagen aanwezig en staan paraat voor calamiteiten. Zo komt de patiëntveiligheid niet in het geding.