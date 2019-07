HagaZiekenhuis gaat in beroep tegen boete AP

Het HagaZiekenhuis in Den Haag gaat in beroep tegen de boete van 460.000 euro die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft opgelegd. Het ziekenhuis kreeg de boete omdat uit onderzoek naar voren kwam dat de beveiliging van patiëntendossiers niet op alle punten in orde is.

De aanleiding voor het AP-onderzoek was dat tientallen ziekenhuismedewerkers het medische dossier van realityster Samantha de Jong, ook bekend als Barbie, in hadden gezien.

In een eerdere reactie had het ziekenhuis juist laten weten aan de slag te gaan met het aanscherpen van de beveiliging naar aanleiding van de door de autoriteit geconstateerde tekortkomingen.

Vertrouwelijk

"De AP vindt het een kwalijke zaak dat een ziekenhuis de interne beveiliging van patiëntendossiers niet op orde heeft. Daarbij past een ferme boete. De relatie tussen een zorgverlener en een patiënt hoort volstrekt vertrouwelijk te zijn. Ook binnen de muren van een ziekenhuis. Het maakt daarbij niet uit wie je bent", aldus Aleid Wolfsen, voorzitter van de autoriteit.

Dwangsom

Om het ziekenhuis te dwingen de beveiliging van patiëntendossiers te verbeteren, wordt het HagaZiekenhuis tegelijkertijd een last onder dwangsom opgelegd. Als het ziekenhuis de beveiliging niet voor 2 oktober 2019 verbeterd heeft, moet het elke twee weken 100.000 euro betalen, met een maximum van 300.000 euro. (ANP)