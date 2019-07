GGzE en St. Anna Zorggroep gaan samenwerken aan integrale zorg

GGzE en St. Anna Zorggroep hebben op 16 juli 2019 een intentieverklaring getekend om samen aan integrale zorg te werken. Hierbij gaan ze onderzoeken welke innovatieve samenwerkingen mogelijk zijn.

Ingrid Wolf, voorzitter raad van bestuur van St. Anna, kijkt uit naar het samenwerkingsplan: "Ik zie een grote toegevoegde waarde van onze samenwerking voor de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg." Bestuursvoorzitter GGze Joep Verbugt denkt dat de gezamenlijke aanpak veel mogelijkheden biedt: "Ouderenzorg en chronische zorg zijn belangrijke speerpunten in beide organisaties. We zijn ervan overtuigd dat we met een integrale aanpak nog meer kunnen bereiken voor onze cliënten."

Gezamenlijke expertise

Een Schakelteam bracht afgelopen maanden verschillende samenwerkingsmogelijkheden in kaart. De concrete invulling ervan wordt samen met professionals vanuit beide organisaties vormgegeven. Na de zomer wordt samen met medewerkers gekeken naar welke kansen zij zien. Hierbij staan verschillende vraagstukken centraal, zoals hoe een gezonde leefstijl of therapietrouw optimaal bevorderd kan worden. De organisaties willen hun gezamenlijke expertise hiervoor gaan inzetten.

'Integrated care'

Centraal binnen de samenwerking is 'integrated care', een toegepast zorgconcept gericht op de meer gecoördineerde en geïntegreerde vormen van zorgverlening. Het is hierbij de bedoeling dat zorg en ondersteuning georganiseerd wordt vanuit de behoeften van de cliënt.